Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Scheibe eingeworfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 05.02.2026, 14:20 Uhr bis 16:15 Uhr, kam es in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer Sachbeschädigung an einem Audi A6.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines Audi A6, wodurch diese vollständig beschädigt wurde. Der Stein zerbarst beim Aufprall, entsprechende Steinreste konnten im unmittelbaren Umfeld festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden an der Windschutzscheibe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

