Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Friedrich Spur

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Friedrich Spur sind Ihre Bezirksdienstbeamten für Kamen und Sie sind für Sie und Ihre Fragen da!

Wo? Bei ihrer Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Kamen.

Wann? Am Dienstag, 10.03.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
