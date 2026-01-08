PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kaminbrand in Bochum-Langendreer - Drohneneinsatz unterstützt Löscharbeiten

FW-BO: Kaminbrand in Bochum-Langendreer - Drohneneinsatz unterstützt Löscharbeiten
Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Mehrfamilienhaus an der Ümminger Straße in Langendreer gerufen. Anwohner hatten eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus dem Kamin des Mehrfamilienhauses gemeldet. Der zuständige Löschzug der Hauptfeuerwache in Werne setzte zur präzisen Erkundung der Lage eine Drohne ein. Dank der Bildübertragung aus der Luft konnte der Kaminbrand schnell bestätigt werden. Umgehend wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, von deren Korb aus der Kamin mit speziellem Kehrwerkzeug fachgerecht ausgefegt und von brennbaren Ablagerungen befreit wurde. Da es im derzeit unbewohnten Dachgeschoss zu einer leichten Rauchausbreitung gekommen war, wurde dieses durch den Einsatz eines Hochleistungslüfters entraucht. Zum Einsatzende, nach gut einer Stunde, bestätigte der hinzugezogene Schornsteinfeger, dass die akute Gefahr beseitigt ist. Gemeinsam mit dem Eigentümer klärt er nun die Voraussetzungen für eine sichere Wiederinbetriebnahme des Schornsteins. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Berufsfeuerwehr.

