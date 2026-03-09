Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Aufsprengung eines Fahrkartenautomaten

Bönen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (08.03.2026) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Nordbögge (Hammer Straße) in Bönen gesprengt. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört. Trümmerteile konnten in mehreren Metern Entfernung aufgefunden werden.

Gegen 04.50 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall. Sie konnte ein schwarzes Fahrzeug erkennen, dass in Richtung Hamm (in Richtung Tiggestraße) flüchtete.

Die Summe der Tatbeute ist bislang unklar.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung der versuchten Sprengung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei Kamen zu wenden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell