PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Aufsprengung eines Fahrkartenautomaten

Bönen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (08.03.2026) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Nordbögge (Hammer Straße) in Bönen gesprengt. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört. Trümmerteile konnten in mehreren Metern Entfernung aufgefunden werden.

Gegen 04.50 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall. Sie konnte ein schwarzes Fahrzeug erkennen, dass in Richtung Hamm (in Richtung Tiggestraße) flüchtete.

Die Summe der Tatbeute ist bislang unklar.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung der versuchten Sprengung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei Kamen zu wenden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren