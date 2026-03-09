Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Weißes Pulver löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Holzwickede (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) waren Polizei und Feuerwehr an der Hauptstraße in Holzwickede im Einsatz. Dort war gegen 12.30 Uhr in einem Haushalt ein unbekanntes, weißes Pulver gefunden worden.

Eine spezialisierte Task Force wurde zur Untersuchung der Substanz hinzugezogen - die im späteren Einsatzverlauf gewöhnliches Waschpulver feststellte.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Während des Einsatzes wurde die Hauptstraße bis 17.00 Uhr weiträumig gesperrt. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz dann beendet.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

