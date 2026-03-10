PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Ladengeschäft in Villigst

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.03.2026), 17.00 Uhr und Montag (09.03.2026), 05.20 Uhr in ein Ladengeschäft am Fasanenweg in Schwerte eingedrungen.

Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Örtlichkeit und entwendeten eine unbekannte Menge an diversen Zigaretten.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 16:31

    POL-UN: Holzwickede - Weißes Pulver löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

    Holzwickede (ots) - Am Sonntag (08.03.2026) waren Polizei und Feuerwehr an der Hauptstraße in Holzwickede im Einsatz. Dort war gegen 12.30 Uhr in einem Haushalt ein unbekanntes, weißes Pulver gefunden worden. Eine spezialisierte Task Force wurde zur Untersuchung der Substanz hinzugezogen - die im späteren Einsatzverlauf gewöhnliches Waschpulver feststellte. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:19

    POL-UN: Kamen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte

    Kamen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026) versuchten zwei unbekannte Täter gegen 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lüner Höhe in Kamen-Mitte einzudringen. Dabei wurden sie von den Bewohnern beobachtet und angesprochen. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Weddinghofer Straße. Die Täter werden wie folgt nach Zeugenaussagen beschrieben: - Männlich ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:32

    POL-UN: Bönen - Aufsprengung eines Fahrkartenautomaten

    Bönen (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (08.03.2026) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Nordbögge (Hammer Straße) in Bönen gesprengt. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört. Trümmerteile konnten in mehreren Metern Entfernung aufgefunden werden. Gegen 04.50 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Knall. Sie konnte ein schwarzes Fahrzeug erkennen, dass in Richtung Hamm (in Richtung ...

    mehr
