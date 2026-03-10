Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Ladengeschäft in Villigst

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.03.2026), 17.00 Uhr und Montag (09.03.2026), 05.20 Uhr in ein Ladengeschäft am Fasanenweg in Schwerte eingedrungen.

Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Örtlichkeit und entwendeten eine unbekannte Menge an diversen Zigaretten.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

