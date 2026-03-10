POL-UN: Schwerte - Einbruch in Ladengeschäft in Villigst
Schwerte (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.03.2026), 17.00 Uhr und Montag (09.03.2026), 05.20 Uhr in ein Ladengeschäft am Fasanenweg in Schwerte eingedrungen.
Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Örtlichkeit und entwendeten eine unbekannte Menge an diversen Zigaretten.
Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell