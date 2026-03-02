PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sexuelle Belästigung und tätlicher Angriff am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 28. Februar 2026 gegen 23:15 Uhr wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass es am Hauptbahnhof Mainz zu einem körperlichen Übergriff gekommen sei. Bei Eintreffen der Streife machte die Geschädigte 51-Jährige auf sich aufmerksam und zeigte auf einen Mann, der sich gerade fußläufig vom Ereignisort entfernen wollte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass der 45-jährige Bulgare zuvor durch eine exhibitionistische Handlung gegenüber der 18-jährigen Tochter der Frau aufgefallen war. Als die Mutter ihn zur Rede stellte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einem körperlichen Übergriff zum Nachteil der 51-Jährigen mündete. Der Mann wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Dort zeigte er sich unkooperativ und aggressiv. Im Verlauf der Maßnahmen schubste der 45-Jährige zuerst einen Polizeibeamten und versuchte ihn daraufhin ins Gesicht zu schlagen, sodass er gefesselt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Mainz auf freien Fuß entlassen. Gegen den 45-jährigen Bulgaren wurden Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen, sexueller Belästigung, Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

