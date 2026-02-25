PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geschädigtenaufruf: Aggressiver Fahrgast randaliert im Zug

Haßloch (ots)

Am 24. Februar 2026 gegen 17:40 Uhr kam es in der S2 in Höhe des Bahnhofes Haßloch zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines randalierenden Fahrgastes. Der 18-jährige Sudanese zeigte während der Fahrt ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber anderen Reisenden. Er beleidigte mehrere Personen und nötigte eine bislang unbekannte Frau, sich auf seinen Schoß zu setzen. Als weitere Fahrgäste einschritten, um der Frau zu helfen, wurden auch diese von dem Mann beleidigt und körperlich angegangen. Die verständigte Streife der Bundespolizei traf kurze Zeit später am Bahnhof ein und konnte den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. In Abstimmung mit der Polizeiinspektion Haßloch erfolgte die Übernahme des Mannes zur Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Gegen den 18-jährigen Sudanesen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Nötigung eingeleitet. Die Bundespolizei sucht die unbekannte geschädigte Frau und bittet diese sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

