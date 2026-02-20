Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verliert Koffer und randaliert anschließend bei der Polizei

Mainz (ots)

Am Morgen des 20. Februar 2026 vergaß ein Mann seinen Koffer in der Regionalbahn und suchte daraufhin den DB Service im Hauptbahnhof Mainz auf. Die dort erteilte Auskunft zur Verfahrensweise war scheinbar nicht zufriedenstellend für den Mann, worauf er den Polizeinotruf wählte. Die Bundespolizei wurde darüber informiert und suchte den Mann am Bahnsteig 4 auf. Es handelte sich um einen 52-jährigen Ägypter, der sich aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält, weshalb er die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten musste. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde sollte der Mann mit einer sogenannten Anlaufbescheinigung entlassen werden. Der 52-Jährige weigerte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle zu verlassen und wurde durch die Streife aus dem Revier geführt. Daraufhin beleidigte er die Polizeibeamten und griff diese an. Dabei biss er einen von ihnen in den Finger. Insgesamt trugen drei Beamte, neben der Bisswunde, Kratzer und Schürfwunden davon, waren aber weiterhin dienstfähig. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Notrufen, unerlaubten Aufenthalt, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

