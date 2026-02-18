PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei beendet Prügelei im Zug

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 17. Februar 2026 um 16:50 Uhr wurde die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße zur Unterstützung im RE 1, Fahrtstrecke Hbf Mannheim nach Hbf Neustadt/Wstr., gerufen. Zwei Männer gingen sich in dem Zug gegenseitig körperlich an und zeigten sich nach dem Zustieg der Streife weiterhin aggressiv und wurden durch die Polizisten getrennt und zur Eigensicherung gefesselt. Auf dem Weg zur Dienststelle leisteten die beiden 28- und 32-jährigen alkoholisierten Afghanen Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, bedrohten und beleidigten die Polizisten dabei massiv. Gegen den 28-Jährigen lagen zudem zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Körperverletzung vor. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zeitversetzt auf freien Fuß entlassen. Außerdem wurden gegen die beiden Männer je ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

