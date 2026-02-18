PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugen-/Geschädigtenaufruf - Mann entblößt sich im Zug

Saarbrücken/ Homburg/Saar (ots)

Am Morgen des 17. Februar 2026 zwischen 07:53 Uhr und 08:28 Uhr entblößte sich ein Mann und manipulierte an seinem Glied vor einer jungen Frau in der RB 71 auf der Strecke von Saarbrücken nach Kaiserslautern.

Die ca. 20-jährige junge Frau verließ am Bahnhof Homburg/Saar den Zug, informierte zuvor aber eine Mitarbeiterin der DB AG in der Regionalbahn über den Sachverhalt, welche die Bundespolizei verständigte.

Im Hauptbahnhof Kaiserslautern konnte der Tatverdächtige durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 43-jährigen Deutschen ein bundesweiter Beförderungsausschluss der DB AG sowie ein Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts in Trier wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt und anschließend auf richterliche Anordnung im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch, Erschleichen von Leistungen sowie exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht die junge Frau, mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

