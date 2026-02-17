Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Frau im Zug durch Knallkörper verletzt

Limburgerhof (ots)

Am 14. Februar 2026 wurde gegen 00:50 Uhr eine 21-jährige Frau durch die Detonation eines Knallkörpers in der S 3 beim Halt am Bahnhof Limburgerhof verletzt.

Eine Personengruppe von sechs jungen Männern verließ am Bahnhof Limburgerhof den besagten Zug, wovon einer den Knallkörper beim Ausstieg in den mit Reisenden besetzten Zug warf. Hierdurch wurde die junge Frau am Oberschenkel verletzt und trug eine blutende Platzwunde davon. Andere Reisende konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt sowie die Zeugenaussagen vor Ort auf. Der Täter konnte nach Eintreffen der Streife nicht mehr festgestellt werden, auch eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zug konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Fahrt mit 35 Minuten Verspätung fortsetzen.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der mutmaßliche Täter sei ca. 16 - 20 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke der Marke "The North Face". Die Personengruppe sei in Schifferstadt zugestiegen und habe den Zug am Bahnhof Limburgerhof verlassen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell