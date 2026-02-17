PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Frau im Zug durch Knallkörper verletzt

Limburgerhof (ots)

Am 14. Februar 2026 wurde gegen 00:50 Uhr eine 21-jährige Frau durch die Detonation eines Knallkörpers in der S 3 beim Halt am Bahnhof Limburgerhof verletzt.

Eine Personengruppe von sechs jungen Männern verließ am Bahnhof Limburgerhof den besagten Zug, wovon einer den Knallkörper beim Ausstieg in den mit Reisenden besetzten Zug warf. Hierdurch wurde die junge Frau am Oberschenkel verletzt und trug eine blutende Platzwunde davon. Andere Reisende konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt sowie die Zeugenaussagen vor Ort auf. Der Täter konnte nach Eintreffen der Streife nicht mehr festgestellt werden, auch eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zug konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Fahrt mit 35 Minuten Verspätung fortsetzen.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der mutmaßliche Täter sei ca. 16 - 20 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke der Marke "The North Face". Die Personengruppe sei in Schifferstadt zugestiegen und habe den Zug am Bahnhof Limburgerhof verlassen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

  • 13.02.2026 – 12:59

    BPOL-KL: Bundespolizei greift bei gefährlicher Situation am Bahnhofsvorplatz in Mainz ein

    Mainz (ots) - Am Nachmittag, des 12. Februar 2026 kam es am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei. Die eingesetzten Kräfte konnten beobachten, wie ein Mann einer Frau aus geringer Entfernung eine schwarze Pistole an den Kopf hielt. Die Beamten forderten umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung an, um eine Kontrolle durchzuführen. Bei Annäherung ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:17

    BPOL-KL: Streit am Hauptbahnhof führt zu Polizeieinsatz

    Mainz (ots) - Am 13. Februar 2026, gegen 1 Uhr kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einem Polizeieinsatz. Während eines Streifengangs bemerkten Beamte der Bundespolizei einen Streit zwischen zwei Frauen. Dabei handelte es sich zunächst um eine verbale Auseinandersetzung. Hier soll eine 20-jährige afghanische Staatsangehörige sich aggressiv gegenüber einer 21-jährigen Frau, ebenfalls mit afghanischer Staatsangehörigkeit, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:25

    BPOL-KL: Fahrzeugkontrolle deckt Straftaten auf

    Scheibenhardt/ Bienwald (ots) - Am Dienstagabend, dem 10. Februar 2026 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit zwei reisenden Männern für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert. Bei den Reisenden handelte es sich um einen 27-jährigen und 35-jährigen Mann, beide mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass ...

    mehr
