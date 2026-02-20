PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert im Zug am Bahnhof Winden (Pfalz)

Winden (Pfalz) (ots)

Um 07:14 Uhr am 20. Februar 2026 informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei über einen in einer Regionalbahn randalierenden Mann am Bahnhof Winden. Eine Streife konnte vor Ort zunächst nur noch den Triebfahrzeugführer antreffen, der den Beamten schilderte, dass ein Mann bereits am Bahnhof Insheim die Tür des Zuges blockierte, da er diese zum Rauchen geöffnet hielt und die Abfahrt so nicht möglich war. Der Aufforderung den Zug zu verlassen kam der Mann nicht nach, weshalb er weiter mit nach Winden fuhr. Am Bahnhof Winden forderte der Triebfahrzeugführer den Mann erneut zum Ausstieg auf, dieser zeigte ihm daraufhin den Mittelfinger, warf sein Telefon nach ihm und verließ danach den Zug. Damit nicht genug, stieg er in den Gleisbereich und warf einen Stein gezielt auf die Zugfront, wodurch Lackschäden entstanden. Etwa eine Stunde später konnten die Polizisten den Mann in einem anderen Zug am Bahnhof Winden feststellen. Vor Ort konnte der Mann sich nicht ausweisen, daher wurde er mit zur Dienststelle in Kandel genommen. Es handelte sich um einen 18-jährigen Sudanesen, der sich aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung entlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, unerlaubten Aufenthalt, Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:59

    BPOL-KL: Mann verliert Koffer und randaliert anschließend bei der Polizei

    Mainz (ots) - Am Morgen des 20. Februar 2026 vergaß ein Mann seinen Koffer in der Regionalbahn und suchte daraufhin den DB Service im Hauptbahnhof Mainz auf. Die dort erteilte Auskunft zur Verfahrensweise war scheinbar nicht zufriedenstellend für den Mann, worauf er den Polizeinotruf wählte. Die Bundespolizei wurde darüber informiert und suchte den Mann am ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:33

    BPOL-KL: Zugfahrt einer Frau endet in der JVA

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Morgen des 18. Februar 2026 wurde die Bundespolizei nach Einfahrt der RE 1 im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße zur Unterstützung gerufen. Eine 28-jährige Deutsche hatte zuvor im Zug auf eine Reisende mit einem Turnbeutel eingeschlagen. Die Geschlagene wurde nicht verletzt. Weiterhin konnte die 28-Jährige keinen gültigen Fahrschein für die Fahrt von Mannheim nach Neustadt ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:34

    BPOL-KL: Bundespolizei beendet Prügelei im Zug

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Nachmittag des 17. Februar 2026 um 16:50 Uhr wurde die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße zur Unterstützung im RE 1, Fahrtstrecke Hbf Mannheim nach Hbf Neustadt/Wstr., gerufen. Zwei Männer gingen sich in dem Zug gegenseitig körperlich an und zeigten sich nach dem Zustieg der Streife weiterhin aggressiv und wurden durch die Polizisten getrennt und zur Eigensicherung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren