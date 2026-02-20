Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert im Zug am Bahnhof Winden (Pfalz)

Winden (Pfalz) (ots)

Um 07:14 Uhr am 20. Februar 2026 informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei über einen in einer Regionalbahn randalierenden Mann am Bahnhof Winden. Eine Streife konnte vor Ort zunächst nur noch den Triebfahrzeugführer antreffen, der den Beamten schilderte, dass ein Mann bereits am Bahnhof Insheim die Tür des Zuges blockierte, da er diese zum Rauchen geöffnet hielt und die Abfahrt so nicht möglich war. Der Aufforderung den Zug zu verlassen kam der Mann nicht nach, weshalb er weiter mit nach Winden fuhr. Am Bahnhof Winden forderte der Triebfahrzeugführer den Mann erneut zum Ausstieg auf, dieser zeigte ihm daraufhin den Mittelfinger, warf sein Telefon nach ihm und verließ danach den Zug. Damit nicht genug, stieg er in den Gleisbereich und warf einen Stein gezielt auf die Zugfront, wodurch Lackschäden entstanden. Etwa eine Stunde später konnten die Polizisten den Mann in einem anderen Zug am Bahnhof Winden feststellen. Vor Ort konnte der Mann sich nicht ausweisen, daher wurde er mit zur Dienststelle in Kandel genommen. Es handelte sich um einen 18-jährigen Sudanesen, der sich aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung entlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, unerlaubten Aufenthalt, Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

