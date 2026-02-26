PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf: Lokführer mit Laser geblendet

Guntersblum (ots)

In der Nacht vom 24. Februar 2026 gegen 23:50 Uhr auf den 25. Februar 2026 gegen 00:05 Uhr wurden die Triebfahrzeugführer der Züge auf der Strecke zwischen Mainz und Worms in Höhe Guntersblum mit einem Laserstrahl geblendet. Mindestens einer der betroffenen Zugführer klagte infolge der Blendung über Schmerzen in den Augen. Durch derartige Handlungen werden nicht nur die Lokführer erheblich gefährdet, sondern auch die Sicherheit der Fahrgäste und des Bahnverkehrs. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

