Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt nach Überschlag

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Montagmorgen die B7 aus Richtung Erfurt in Richtung Weimar. Aus bisher ungeklärten Grünen kam er auf Höhe des Abzweigs Utzberg von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Wie durch ein Wunder erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gefahren. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 20000 Euro. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden eingeleitet.

