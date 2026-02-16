LPI-J: Brennende Mülltonne
Saale-Holzland Kreis (ots)
Ein unbekannter Täter verursachte am Sonntagabend in Hermsdorf einen Brand in einer Papiermülltonne. Ausgelöst wurde der Brand wahrscheinlich durch das hineinwerfen eines brennenden Gegenstandes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass weder die Mülltonne noch umliegende Gegenstände oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
