PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Saale-Holzland Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter verursachte am Sonntagabend in Hermsdorf einen Brand in einer Papiermülltonne. Ausgelöst wurde der Brand wahrscheinlich durch das hineinwerfen eines brennenden Gegenstandes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass weder die Mülltonne noch umliegende Gegenstände oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Dieb verursacht Brandschaden in Kirche

    Saale-Holzland Kreis (ots) - Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Kirche in Schkölen. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Kirchengebäude und riss Bilder von der Wand. Er entwendete ein Kerzengefäß und stellte die darin befindliche Kerze zurück auf einen Holztisch. Mit seinem Beutegut in Höhe von ca. 18 Euro entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Ärgerlicher Schaden durch unbekannten Verursacher

    Saale-Holzland Kreis (ots) - Einen großen Kratzer an seinem PKW entdeckte ein 46-jähriger Halter am Samstagnachmittag in Hermsdorf. Nachdem er mit dem Fahrzeug den Wochenendeinkauf erledigt hatte, stellte er die Beschädigung fest. Zum Ärgernis des Halters, entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:25

    LPI-J: Schnelle Hilfe durch Verkehrskontrolle

    Jena (ots) - Zu einem medizinischen Notfall kam es am Sonntagnachmittag in Jena-Winzerla. Die Beamten des ID-Jena führten gerade Verkehrskontrollen durch, als sie von einer 49-jährigen Radfahrerin angesprochen wurden. Sie klagte über Schmerzen und brauchte dringend medizinische Hilfe. Die Beamten alarmierten umgehend einen Rettungswagen, der die Dame in ein Krankenhaus brachte. Sie konnte so, schnellstmöglich einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren