LPI-J: Brennende Mülltonne

Saale-Holzland Kreis (ots) - Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Kirche in Schkölen. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Kirchengebäude und riss Bilder von der Wand. Er entwendete ein Kerzengefäß und stellte die darin befindliche Kerze zurück auf einen Holztisch. Mit seinem Beutegut in Höhe von ca. 18 Euro entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. ...

