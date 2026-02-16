Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb verursacht Brandschaden in Kirche

Saale-Holzland Kreis (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Kirche in Schkölen. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Kirchengebäude und riss Bilder von der Wand. Er entwendete ein Kerzengefäß und stellte die darin befindliche Kerze zurück auf einen Holztisch. Mit seinem Beutegut in Höhe von ca. 18 Euro entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zuvor Zündete er jedoch noch die aufgestellte Kerze an. Die unbeobachtete Kerze brannte ab und ging glücklicherweise von alleine aus, sodass sich kein Brand entwickelte. Durch die Hitze der Kerze entstand auf dem Holztisch sowie an der dahinter befindlichen Wand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

