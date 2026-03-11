PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfallverursacher gesucht

Schwerte (ots)

Dienstagabend (10.03.2026) kam es zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der Lichtendorfer Straße in Schwerte zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Lichtendorfer Straße, kam dabei aus ungeklärter Ursache zwischen Heinrich-Wick-Straße und Gehrenbachstraße von der Fahrbahn ab und befuhr den dortigen Gehweg, als auch einen Vorgarten. Dabei überfuhr er einen kleinen Busch und kollidierte mit einem Betonblumenkübel, der zerstört wurde.

Das Fahrzeug muss Beschädigungen im Bereich des rechten vorderen Bereiches haben.

Die Polizei Schwerte sucht nun nach Zeugen, die den Unfall zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu einem frisch beschädigten Pkw machen können.

Sie mögen sich bitte bei der Polizei Schwerte melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

