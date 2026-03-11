Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbrüche in Fleischereifachgeschäft und Einfamilienhaus

Kamen (ots)

Am Dienstag (10.03.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:25 Uhr Zutritt in ein Fleischereifachgeschäft in der Oststraße.

Die Täter drangen durch eine Tür im angrenzenden Mehrfamilienhausflur in die Geschäftsräume ein. Bislang ist noch unklar was entwendet wurde.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag (10.03.2026) in einem Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 13:55 Uhr.

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auch in diesem Fall ist bislang unklar ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell