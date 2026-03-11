PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbrüche in Fleischereifachgeschäft und Einfamilienhaus

Kamen (ots)

Am Dienstag (10.03.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:25 Uhr Zutritt in ein Fleischereifachgeschäft in der Oststraße.

Die Täter drangen durch eine Tür im angrenzenden Mehrfamilienhausflur in die Geschäftsräume ein. Bislang ist noch unklar was entwendet wurde.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag (10.03.2026) in einem Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 13:55 Uhr.

Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auch in diesem Fall ist bislang unklar ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 08:39

    POL-UN: Schwerte - Unfallverursacher gesucht

    Schwerte (ots) - Dienstagabend (10.03.2026) kam es zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der Lichtendorfer Straße in Schwerte zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Lichtendorfer Straße, kam dabei aus ungeklärter Ursache zwischen Heinrich-Wick-Straße und Gehrenbachstraße von der Fahrbahn ab und befuhr den dortigen Gehweg, als auch einen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:09

    POL-UN: Bergkamen - Mann randaliert in Tankstelle und kommt in Polizeigewahrsam

    Bergkamen (ots) - Am Montagabend (09.03.2026) löste ein 23-jähriger Mann gleich zwei Mal hintereinander einen Polizeieinsatz aus. Gegen 21:30 Uhr randalierte er in einer Tankstelle an der Erich-Ollenhauer-Straße. Der Mann entnahm dabei unter andrem Getränkedosen aus den Regalen und warf mit ihnen um sich. Verletzt wurde dabei niemand. Hinzugerufene Polizeibeamte ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:01

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Ladengeschäft in Villigst

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.03.2026), 17.00 Uhr und Montag (09.03.2026), 05.20 Uhr in ein Ladengeschäft am Fasanenweg in Schwerte eingedrungen. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Örtlichkeit und entwendeten eine unbekannte Menge an diversen Zigaretten. Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 ...

    mehr
