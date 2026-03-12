PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte dringen über Balkon in Wohnung ein

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (11.03.2026) zwischen 18:30 Uhr - 21:00 Uhr Zugang zu einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße in Bergkamen.

Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung.

Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail:poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

