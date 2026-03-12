Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte dringen über Balkon in Wohnung ein

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (11.03.2026) zwischen 18:30 Uhr - 21:00 Uhr Zugang zu einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße in Bergkamen.

Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung.

Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail:poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell