Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Täter brechen Snackautomat auf

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag (12.03.2026) zwischen 03.30 Uhr und 05.50 Uhr einen Snackautomat am Häupenweg in Bergkamen-Weddinghofen aufgebrochen.

Zeugen konnten in dem Zeitraum einen grauen VW Golf beobachten, der neben dem Automaten gehalten hatte. Ein Kennzeichen sowie die Fahrzeuginsassen konnten nicht erkannt werden.

Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell