PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - neues Dokument der VUB Statistik

Kreis Unna (ots)

Das Dokument der Verkehrsunfallstatistik 2025 der Kreispolizeibehörde Unna ist aktualisiert und unter folgender Adresse abrufbar: https://unna.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2025-1

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:17

    POL-UN: Bergkamen - Pkw-Fahrer fährt Kind an und flüchtet

    Bergkamen (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.03.2026) kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich auf der Bambergstraße in Bergkamen gegenüber der Schillerschule. Ein 8-jähriges Mädchen beabsichtigte dort die Fahrbahn vom Gehweg in Richtung Schillerschule zu überqueren. Dabei befand sich das Mädchen hinter einem am Fahrbahnrand in ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:08

    POL-UN: Bergkamen - Täter brechen Snackautomat auf

    Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag (12.03.2026) zwischen 03.30 Uhr und 05.50 Uhr einen Snackautomat am Häupenweg in Bergkamen-Weddinghofen aufgebrochen. Zeugen konnten in dem Zeitraum einen grauen VW Golf beobachten, der neben dem Automaten gehalten hatte. Ein Kennzeichen sowie die Fahrzeuginsassen konnten nicht erkannt werden. Bei dem Aufbruch wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte an ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:48

    POL-UN: Bergkamen - Unbekannte dringen über Balkon in Wohnung ein

    Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (11.03.2026) zwischen 18:30 Uhr - 21:00 Uhr Zugang zu einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße in Bergkamen. Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren