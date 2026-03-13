Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Jugendlicher E-Scooterfahrer fährt 10-Jährigen an

Bönen (ots)

Am Donnerstag (12.01.2026) war gegen 07.20 Uhr ein 10-jähriger Bönener mit seinem Fahrrad auf der Bachstraße in Bönen unterwegs.

Nach Durchfahren der dortigen Unterführung fuhr eine Gruppe unbekannter Personen (Jugendlicher) auf E-Scootern hinter ihm her. Eine Person sei dem 10-Jährigen ungebremst in das Fahrrad gefahren. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Eine gleichaltrige Bönenerin, die während der Tat dabei war, half dem Jungen.

Die Personengruppe entfernte sich - ohne Schadensregulierungen vorzunehmen - von der Unfallörtlichkeit.

Wer Angaben zu den gesuchten E-Scooterfahrern machen kann, meldet sich bitte bei der Kamener Polizei: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell