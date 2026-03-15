Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch im Rademachers Weg - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag (13.03.2026) zwischen 14:45 und 18:30 Uhr brachen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Radermachers Weg ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde und was, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde später berichtet, dass er gegen 18:15 Uhr einen fremden Mann in Richtung des Hauses habe gehen sehen, der wie folgt beschrieben wurde: etwa 190 bis 200 cm groß, längerer grauer Vollbart, schwarze Jacke, graue Arbeitshose, schwarze Schuhe, schwarzer Rucksack. Der weitere Verbleib dieses unbekannten Mannes ist noch ungeklärt.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden

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