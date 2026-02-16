Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Vorfahrt nicht beachtet

Etwa 65.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sommtag bei Mittelbiberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem BMW in Reute unterwegs. Sie befuhr die L283 (Rindenmooser Straße) in Richtung Muttensweiler. Von links, aus Richtung Degernau kommend, wollte ein 51-Jähriger mit seinem Opel die Rindenmooser Straße in Richtung Mittelbiberach überqueren. Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr er in die Kreuzung ein und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am BMW wird auf 60.000 Euro, der am Opel auf 5.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

