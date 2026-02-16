PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einkaufswagenhäuschen demoliert
Von Freitag auf Samstag waren in Ehingen Vandalen unterwegs.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden beschädigten Unbekannte eine Kunststoffscheibe eines Unterstandes für Einkaufswägen. Der befand sich auf einem Parkplatz im Karpfenweg. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07391/5880 entgegen. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.

+++++++ 0288316

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

