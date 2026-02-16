Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bezgenriet - Zeugen gesucht

Am Samstag machten zwei Autofahrer nach einem Unfall bei Bezgenriet unterschiedliche Angaben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr zwischen Bad Boll und Bezgenriet. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Bezgenriet. Vor ihm fuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer. Der 33-Jährige bremste seinen VW ab. Dabei kam es zum Unfall, wobei der 52-Jährige dem VW auffuhr. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar, da die beiden Autofahrer unterschiedliche Angaben machten. Möglicherweise kam es zu einer Nötigung durch sehr dichtes Auffahren sowie durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe und der akustischen Hupe. Ebenfalls unklar ist, wie der 33-Jährige sein Fahrzeug abbremste. Personen, die Hinweise zum vorausgegangenen Fahrverhalten der Unfallbeteiligten oder zum Unfall selbst geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.

++++ 0288219

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell