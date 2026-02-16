Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Zu schnell im Schnee

Am Sonntag fuhr ein 58-Jähriger in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhr der 58-Jährige in seinem Audi von der A8 an der Anschlussstelle Ulm-Ost ab. Es herrschten winterliche Straßenverhältnisse und der Fahrer kam von der Straße ab. Mit seinem Auto prallte er gegen die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

