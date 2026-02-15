Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8, Drackenstein - Drei Fahrzeuge bei Unfall beschädigt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12:55 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf der A8 im Albabstieg zwischen Hohenstadt und der Anschlussstelle Mühlhausen auf dem linken Fahrstreifen. Ein vor ihr fahrender 23-Jähriger musste seinen Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die junge Fahrerin und wollte nach rechts ausweichen. Hierbei streifte sie einen neben ihr fahrenden Sattelzug, der von einem 43 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Die 21-Jährige lenkte gegen und fuhr in der Folge auf den Mercedes auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der VW war aber nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 21.000 Euro.

