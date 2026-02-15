Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Zell - Unbekannte Person entfernt Gullydeckel // Ein Auto wurde durch eine gefährliche Aktion beschädigt

Ulm (ots)

Durch eine unbekannte Person wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Gullydeckel in der Illerbacher Straße in Rot an der Rot-Zell herausgehoben und auf den Gehweg gelegt. Dies bemerkte ein 27 Jahre alter Opelfahrer nicht und geriet mit dem rechten Vorderrad in das Loch. Hierbei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Gefahrenstelle machen können.

+++++++289751

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

