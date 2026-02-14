Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Polizisten angegriffen - In der Nacht auf Samstag hat in Ochsenhausen ein 26-Jähriger Polizisten angegriffen und leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 03.00 Uhr befand sich eine Streife des Polizeireviers Biberach im Rahmen eines anderen Einsatzes in der Straße Güterbahnhof in Ochsenhausen. Der augenscheinlich alkoholisierte und eigentlich bis dahin unbeteiligte 26-Jährige verhielt sich völlig ohne Grund komisch gegenüber den Polizisten. Er forderte diese auf, den Dienstausweis vorzuzeigen und gebärdete sich aggressiv. Um eine Eskalation zu vermeiden beließen es die Beamten dabei und beendeten das bis dato sehr einseitig und sinnfrei geführte Gespräch. Offensichtlich war das nicht im Sinne des Aggressors. Der ging unvermittelt auf die Beamten zu, packte einen an der Jacke und zog ihn zu sich her. Der Beamte befreite sich von dem Griff und brachte den 26-Jährigen zu Boden. Gegen seine Fixierung wehrte er sich heftig., Sowohl der Angreifer als auch die beiden Polizisten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die restliche Nacht verbrachte er in einer Zelle.

