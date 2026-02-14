Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Lehr - 59-Jähriger auf Abwegen - Betrunken und ohne Führerschein war in der Nacht auf Samstag ein 59-Jähriger in Ulm unterwegs. Damit nicht genug...

Ulm (ots)

Gegen 23:45 Uhr fiel der 59-Jährige in seinem Dacia auf der B10 von Neu-Ulm kommend einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf. Er fuhr sehr auffällig. Der 24-jährige Zeuge informierte die Polizei und fuhr dem Dacia hinterher. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte traf den 59-Jährigen dann auf der Nordtangente bei Ulm-Lehr an und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei war der Grund der auffälligen Fahrweise schnell ermittelt. Der 59-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über 2 Promille auf. Zudem wurde ermittelt, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Damit nicht genug. Am Dacia des Betrunkenen waren tags zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizisten in dem Auto liegend dann auch noch ein weiteres, gestohlenes Kennzeichenschild. Der Pkw wurde abgeschleppt, die Schlüssel dazu sowie die Kennzeichen sichergestellt. Zudem musste der 59-Jährige eine Blutentnahme erdulden. Der 59-Jährige wird sich nun wegen mehrerer Delikte zu verantworten haben, die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++++++++++++++++++ (0285315) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell