Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag flüchtete ein Audi-Fahrer in Ebersbach vor der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 10.20 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Uhingen einen Audifahrer fest, der während der Fahrt sein Handy bediente. Beim Versuch, den Fahrer zu kontrollieren, flüchtete er vom Kreisverkehr Ebersbach/Reichenbach in Richtung der B10. Kurz darauf gefährdete er wohl auf der B10 einen 56-jährigen Autofahrer, indem er diesem wiederholt dicht auffuhr. Anhand des Kennzeichens gelang es der Polizei den mutmaßlichen Fahrer des Audis zu ermitteln. Der wurde kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der 45-Jährige räumte gegenüber Streife ein, gefahren zu sein. Einen Führerschein hatte der Verdächtige allerdings nicht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

