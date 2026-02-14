Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Überholer verursacht Überschlag - Beim Überholen hat in der Nacht auf Samstag ein 44-Jähriger bei Laichingen ein anderes Fahrzeug abgedrängt.

Ulm (ots)

Gegen 22:40 Uhr befuhr der Mann mit seinem McLaren die L230 von Machtolsheim in Richtung Münsingen. Auf Höhe Laichingen überholte er eine 37-Jährige. Diese war mit ihrem gleichaltrigen Mann sowie ihrem einjährigen Kind unterwegs. Der 44-Jährige verlor beim Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem VW der Frau. Diese wurde durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Sie prallte gegen eine Böschung und überschlug sich. Der 44-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Familienmutter und ihr Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ihr Ehemann blieb unverletzt. Der Überholer sowie sein 17-jähriger Sohn, welcher als Beifahrer im Auto saß, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am McLaren des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Am VW wird der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr musste die L230 bis etwa 01:45 Uhr gesperrt werden.

+++++++++++++++++++ (0285757) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell