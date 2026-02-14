Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß - 64-Jähriger eskaliert - Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Samstag ein 64-Jähriger in Biberach. Einem 42-Jährigen wird dies zum Verhängnis.

Gegen 01:20 Uhr war der alkoholisierte Senior randalierend in der Mittelbergstraße unterwegs. Er warf zunächst drei Bierflaschen auf die Straße. Hinterher flog dann auch noch ein Glas mit eingelegten Zwiebeln. Ganz offensichtlich reichte das dem 64-Jährigen immer noch nicht, weshalb er an drei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abriss. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Biberach setzte dem Ganzen ein Ende. Der unkooperative Aggressor bekam einen Platzverweis und die Androhung, in der Zelle zu landen, wenn er diesem nicht nachkommen sollte. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Im Rahmen der Aufräumarbeiten der Beamten, um die Straße scherbenfrei zu bekommen, fuhr dann gegen 01.55 Uhr 42-Jähriger mit seinem VW heran. Dieser wurde darauf hingewiesen, kurz zu warten, um nicht durch die Scherben fahren zu müssen. Bei der Erteilung des gut gemeinten Rates stellten die Polizisten allerdings Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 42-Jährige musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Beamten übergeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

