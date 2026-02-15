Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Westerheim - Unbekannte setzen ein Scheunentor in Brand

Ulm (ots)

Die Feuerwehren aus Westerheim und Laichingen konnten am Samstag gegen 15:15 Uhr ein größeres Feuer rechtzeitig verhindern, nachdem durch einen oder mehrere unbekannte Täter das Tor einer Scheune mittels Böller in Brand gesetzt worden war. An einem weiteren Scheunentor wurde ebenfalls ein Böller befestigt und gezündet, dieser verursachte jedoch keinen Schaden. Das Polizeirevier Ehingen (07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

