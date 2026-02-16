Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Bei Glätte in Gegenverkehr gerutscht

Am Sonntag verursachte ein 28-Jähriger auf der B311 bei Riedlingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Um 21.20 Uhr war der Mann mit seinem BMW auf der Bundesstraße von Neufra in Richtung Riedlingen unterwegs. Witterungsbedingt kam er ins Rutschen und geriet auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW. Am Steuer saß ein 38-Jähriger, der drei weitere Insassen an Bord hatte. Eine Siebenjährige im VW erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Alle weiteren Personen blieben unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro, den am VW auf ca. 10.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Feuerwehr Riedlingen war vor Ort im Einsatz und band ausgelaufene Betriebstoffe.

