POL-UL: (UL) Schelklingen - Gefährliches Überholmanöver

Am Samstag soll ein orangener Ford Ranger gefährlich überholt haben.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann von Schelklingen in Richtung Schmiechen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte der Ford Ranger. Gleichzeitig kam ein Kleinwagen entgegen. Der Kleinwagen und der 58-Jährige wichen nach rechts aus, während der Ford Ranger Fahrer zwischen den beiden Fahrzeugen durchfuhr. Es war wohl dem Glück zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam. Der Ford Fahrer setzte seine rücksichtslose Fahrt fort. Eine Dash-Cam zeichnete das Fahrverhalten des Ford mit Reutlinger Kennzeichen auf. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die vom Ford Ranger gefährdet wurden.

