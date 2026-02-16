POL-UL: (GP) Rechberhausen - Brand in Wohnhaus
Hoher Schaden entstand am Montag bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Rechberghausen.
Ulm (ots)
Kurz nach 2 Uhr wurde der Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Straße "Im Deppeler" gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im Dachgeschoss aus. Die beiden Bewohner, ein 40-Jähriger sowie eine 74-Jährige, bemerkten den Brand und brachten sich in Sicherheit. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 9 Uhr an. Das Gebäude kann derzeit aufgrund von Einsturzgefahr nicht betreten werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.
++++ 0294146
