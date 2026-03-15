Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in die Räumlichkeiten eines Bestattungsunternehmens

Schwerte (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.03.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.03.2026, 07:50 Uhr brachen Unbekannte in die im ersten Obergeschoss befindlichen Büro-Räume eines Bestattungsunternehmens in der Sonnenstraße ein. Offenbar kletterte man dazu über ein Garagendach und ein Vordach. Nach ersten Feststellungen wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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