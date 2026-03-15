Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kamen (ots)

Am Samstagmorgen (14.03.2026) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Rottumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 27 jährige Bönenerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Hammer Straße und kam aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Ihr PKW drehte sich um die eigene Achse und kam mit dem Heck im Straßengraben zum Stehen. Die Bönenerin war einzige Insassin des Fahrzeuges und wurde leichtverletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Rottumer Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit für etwa eine Stunde gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde vor Ort im Einsatz. Eine Verunreinigung des Grundwassers durch den Unfall konnte jedoch ausgeschlossen werden.

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