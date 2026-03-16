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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Lkw kommt von B1 ab - Fahrer schwer verletzt

Unna (ots)

Am Freitag (13.03.2026) kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B1.

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Holzwickede von der Fahrbahn der B1 ab. Der Lkw fuhr in Höhe der Ziegelstraße in einen Graben und anschließend gegen einen Baum.

Der Fahrzeugführer aus Fröndenberg wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision zwischen Lkw und Baum, stürzte der Baum auf einen sich hinter dem Lkw befindlichen Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die B1 musste während der Verkehrsunfallaufnahme in der Zeit von 03:50 Uhr bis 08:35 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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