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POL-UN: Kreis Unna - Kostenlose Wiegeaktion für Campingbegeisterte: Lassen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil wiegen

POL-UN: Kreis Unna - Kostenlose Wiegeaktion für Campingbegeisterte: Lassen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil wiegen
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Kreis Unna (ots)

Am kommenden Samstag (21.03.2026) ist es soweit - die Kreispolizeibehörde Unna bietet wieder Ihre kostenlose Wiegeaktion für Campingbegeisterte an.

Kurz vor den diesjährigen Osterferien (ab dem 27.03.2026) stellen sich Campingfans oft folgende Fragen: "Was passt alles noch in unser Wohnmobil oder in unseren Wohnwagen", "Kriegen wir die Fahrräder noch mit" oder "Wie viel Frischwasser nehmen wir mit"?

Wohnwagen und Wohnmobile haben ausreichend Stauraum, aber die Zuladung ist gerade bei Wohnwagen gering. Ebenso verhält es sich bei Wohnmobilen bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, für die ein Führerschein der Klasse B ausreicht. Wenn das Fahrzeug oder das Gespann schwerer sind, ist eine Erweiterung auf B96 oder sogar BE erforderlich.

Am Samstag, 21.03.2026, bietet die Kreispolizeibehörde Unna in Kamen von 10.00 bis 14.00 Uhr auf dem Parkplatz "Mönninghoffs Feld" am Kamen Karree (Gelände Euro Retail Logistics/Woolworth) wieder kostenlos eine Wiegeaktion an.

Ziel der Maßnahme sind Beratung und Prävention, eine Ahndung möglicher Ordnungswidrigkeiten findet nicht statt.

Interessierte Camper werden gebeten, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) von Zugfahrzeug, Wohnwagen oder Wohnmobil mitzubringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei Besucherandrang wird auf Wartezeiten hingewiesen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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