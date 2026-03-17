Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall zwischen Roller und Pkw - Rollerfahrer schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Montag (16.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich der Lünener Straße, Ecke Am Langen Kamp, Ecke Buckenstraße gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 31-jähriger Pkw Fahrer aus Bergkamen befuhr die Lünener Straße in Fahrtrichtung Lünen. In dem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Rollerfahrer, ebenfalls aus Bergkamen, der die Straße Am Langen Kamp in Richtung Lünener Straße befuhr.

Der 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Rotlichtverstoß seitens des Rollerfahrers. Weiterhin war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und für den Roller bestand nach ersten Erkenntnissen kein Versicherungsschutz.

Das Zweirad wurde daraufhin sichergestellt.

Der Kreuzungsbereich war in der Zeit von 19:43 Uhr bis 21:46 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

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