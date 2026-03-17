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POL-UN: Bönen - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

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Bönen (ots)

Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, wurde in Bönen an der Goetheschule ein Fahrrad aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Eigentümer des Mountainbikes verliefen bislang ohne Erfolg.

Wer erkennt sein Fahrrad? Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer bitte an die Dienststelle der Polizei in Bönen: 02383 5177. Oder gerne auch an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Es wird bei einer Abholung darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

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