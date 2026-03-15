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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 15.03.2026 um 01.01 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein grauer Opel Corsa soeben am Willy-Müller-Kreisel (Kreisverkehr an der Landskrongalerie) ein Verkehrsschild umgefahren habe und sich dann mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oppenheimer Altstadt entfernt hatte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte kurze Zeit später das verunfallte Fahrzeug unweit eine Schnellrestaurants gefunden werden. Es wies starke Beschädigungen an der Front auf, war jedoch verschlossen. Hinweise auf einen möglichen Fahrzeugführer konnte nicht erlangt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen.

Die Oppenheimer Polizei bittet mögliche Zeugen, denen das Fahrzeug bereits im Vorfeld aufgefallen ist oder die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich auf der Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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