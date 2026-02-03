Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wasserrohrbruch in der Mainzer Straße führt zur Vollsperrung der L431

Nackenheim (ots)

Am Morgen des 03.02.2026 wurde eine Wasserrohrbruch in der Mainzer Straße (L431) in Nackenheim gemeldet.

Aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen musste die L431 zwischen der Gartenfeldstraße und dem Mahlweg vollgesperrt werden.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern.

Ein Umfahren der Sperrung ist insbesondere für den Schwerverkehr nur schwer möglich, daher wird um eine weiträumige Umfahrung gebeten. Der ÖPNV wurde über die Sperrung informiert und wird die betroffenen Buslinien entsprechend umleiten.

