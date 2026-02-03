Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Aufhebung Vollsperrung Mainzer Straße

L431 in Nackenheim

Nackenheim (ots)

Nachdem der zuständige Wasserversorger in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma den Rohrbruch beheben konnte und die Baugrube mit einem Asphaltprovisorium befüllt wurde, ist die Straße seit 17 Uhr wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Auf Grund der Ausbesserungsarbeiten wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h reduziert, um Beschädigungen zu verhindern.

Die vollständige Wiederherstellung des Straßenbelags erfolgt in Absprache mit der VG Bodenheim in den nächsten Tagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell