Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Aufhebung Vollsperrung Mainzer Straße
L431 in Nackenheim

Nackenheim (ots)

Nachdem der zuständige Wasserversorger in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma den Rohrbruch beheben konnte und die Baugrube mit einem Asphaltprovisorium befüllt wurde, ist die Straße seit 17 Uhr wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Auf Grund der Ausbesserungsarbeiten wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h reduziert, um Beschädigungen zu verhindern.

Die vollständige Wiederherstellung des Straßenbelags erfolgt in Absprache mit der VG Bodenheim in den nächsten Tagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

