Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gurt- und Handykontrollen am Oppenheimer Bahnhof

Oppenheim (ots)

Am 12.01.2026 von 08.45 Uhr bis 13.15 Uhr wurde durch Beamte der PI Oppenheim mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistick und Technik eine Kontrollstelle am Bahnhof Oppenheim durchgeführt. Anlass war die Aktionswoche "Seatbelt".

Insgesamt wurden 42 und 49 Personen Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt konnten 11 Verstöße gegen die Gurtpflicht von Erwachsenen Personen und 14 Verstöße gegen die Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt werden. Einem Fahrzeug musste die Weiterfahrt untersagt werden, da das 2-jährige Kind des Fahrzeugführers auf einer Sitzerhöhung saß und der notwendige und auch vorgeschriebene Kindersitz nicht genutzt wurde.

Zusätzlich zu den genannten Verstößen wurden die Verstöße von Fahrzeugen über 3,5 to. mit Fotos dokumentiert werden. Die entsprechenden Fahrzeugführer konnten nicht angehalten und kontrolliert werden. Sie werden in den kommenden Wochen Post der Bußgeldstelle erhalten.

