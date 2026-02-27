Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.02.2026

Goslar (ots)

Seesen

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am 26.02.26 befuhr gegen 14:15 Uhr ein 35jähriger Seesener mit seinem PKW Skoda die B 248 von der BAB 7 kommend in Richtung Seesen. An der Einmündung zur B 243 am Ortsbeginn übersieht er beim Abbiegen nach links in Richtung Bornhausen den entgegen kommenden PKW VW mit dem 56jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim und dessen Beifahrerin. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle drei Personen werden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Geschätzt ca. 20.000,- Euro. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es waren am Unfallort mehrere Rettungswagen vor Ort. Die Feuerwehr Seesen unterstützte bei der Absicherung, sowie Bergung und Säuberung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell